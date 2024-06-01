中央氣象署公布未來降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）

輕颱「馬力斯」今早已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署表示，原馬力斯的熱帶性低氣壓將向東北移動，水氣環流會併入鋒面結構。今日受鋒面影響，中部以北山區、東北部及澎金馬地區都有大雨，且明日降雨最明顯，各地易有局部豪雨發生，提醒民眾注意。

中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今年第2號颱風馬力斯昨天下午生成，今清晨北移登陸大陸廣東，上午8時已減弱成熱帶性低氣壓，預估將再向東北移，水氣環流會併入鋒面結構。

林秉煜說，今明2天台灣天氣受鋒面影響，今鋒面位置偏北，要注意午後局部大雨，明天鋒面帶來明顯水氣，各地有大雨或局部豪雨出現機會，且可能伴隨短延時強降雨、雷雨或強陣風等劇烈天氣，山區則要留意溪水暴漲。

林秉煜指出，下周一、二鋒面往南壓，位在南部巴士海峽，降雨主要落在南台灣，北部受東北風影響，氣溫將偏涼，到了下周三水氣又增多，降雨機會又增加。

林秉煜提到，鋒面目前在馬祖一帶，台灣附近雲量偏多，鋒面前緣的西南風有旺盛水氣，有旺盛對流發生在海峽側，澎湖、金門及馬祖地區可能有局部大雨，雖鋒面今天不會直接移至台灣上空，但中部以北和宜蘭仍有零星降雨，下午在中部以北山區、東北部要留意局部大雨。

他提到，明日鋒面向南壓至中部陸地，西半部、東北部整天都有明顯降雨，各地都有局部大雨或豪雨發生機率，下周一鋒面南移到巴士海峽降雨趨緩，但南台灣仍有雨，其他地區則要留意午後雷陣雨。

中央氣象署公布一周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）

氣溫部分，林秉煜說明，今天偏西南風，各地悶熱，明天有鋒面往南壓，及東北風接力下來，北台灣氣溫將明顯轉涼，周日至下周一持續下降，而下周因水氣偏多，各地也不至於偏熱。