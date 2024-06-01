立法院日前經歷4天4夜院會，終於在藍白委力推下，三讀通過國會改革法案，面對民進黨立委丟垃圾、丟紙飛機激烈抗爭，國民黨、民眾黨立委堅守主席台，保護院長韓國瑜主持議事。而連日守在韓國瑜身邊、出身雲林的立委張嘉郡爆料，她答應了韓國瑜女兒韓冰一件事，「要好好保護韓國瑜及她自己」，所以才堅守在韓的身旁。

在517院會朝野立委發生激烈肢體衝突後，民進黨立委在521、524、528的院會改以文鬥阻止國會改革法案通過，雖未衝撞主席台，但也拿出垃圾袋、紙飛機、藍白拖、向日葵等道具，輪番砸向主席台的韓國瑜，在鏡頭中也常常可以看到，守在韓國瑜身邊的張嘉郡幫韓擋下不少攻擊，在表決過程，張嘉郡也幫忙秘書長周萬來和韓國瑜整理資料、協助兩人傳話。

出身雲林的張嘉郡，父親是前縣長張榮味、姑姑是現任縣長張麗善，而韓國瑜的妻子李佳芬也是雲林人、還當過縣議員，兩家人在雲林都是政治世家，私下也有好交情。據《ETtoday》報導，張嘉郡透露，對於這次的朝野攻防，她有與韓國瑜女兒韓冰傳訊息聊天，韓冰請她要好好保護韓國瑜及他自己，因此這也是她始終站在韓國瑜身旁的原因之一。

而在5月28日的院會上，韓國瑜宣讀條文時，張嘉郡正與周萬來說話、整理資料，隨後韓國瑜大力敲槌，張嘉郡還被嚇了一跳，成為意外畫面。張回應網友時也笑說，「當時剛好要放東西，真的有小小嚇到，但隨之而來的是開心。」

立法院長韓國瑜敲槌時，張嘉郡被嚇到花容失色。（截自中時新聞網）

對於連日院會夜戰後，國會改革法案終於三讀通過，張嘉郡也在臉書發文感動說，「這次改革過程中，嘉郡大部分的時間都站在韓國瑜院長的旁邊，親眼看到韓院長不厭其煩地一個法條一個法條的表決，一個法條一個法條的宣讀」，而且還曬出與韓國瑜、周萬來的合照。當時就有許多支持者留言說，「張委員妳也辛苦了，看妳一直在護著韓院長，感動」、「辛苦妳～一直守在韓院長身邊」。