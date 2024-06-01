星野集團表次，「虹夕諾雅 谷關」以提供非日常的體驗為初衷，將在地風土、歷史及文化透過不同體驗形式呈現給旅客。5周年系列活動以「彼時此刻．共舞」為主題，希望旅客能一同創造出充滿回憶及值得紀念的「彼時此刻」，在大自然中與酒店同慶，共舞出新篇章。

「虹夕諾雅 谷關」為業主汶山企業委託星野集團經營管理，鋼筋大廠豐興轉投資持股18％，為星野集團首次在台灣打造的頂級溫泉度假村，也是「虹夕諾雅」品牌第2所海外設施。酒店49間客房均有半露天溫泉，並有大浴場、戶外泳池、SPA、餐廳等設施。

作為5周年慶首發系列活動，「虹夕諾雅 谷關」特邀品牌顧問料理長濱田統之（Hamada Noriyuki）與「虹夕諾雅 谷關」料理長加川仁（Hitoshi Kagawa），於6月30日、7月1日聯手設計為期2天的5周年紀念晚宴，為「虹夕諾雅」品牌首次舉辦雙廚聯合晚宴。

濱田統之2005年於法國里昂的國際烹飪大賽（Bocuse D’or）以日本最年輕廚師獲優勝，2013年以日本廚師身份首次獲得綜合獎項第3名、鮮魚料理第1名。2017年時任「虹夕諾雅 東京」料理長時，為時任首相安倍晉三接待白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）的晚宴主理人。

而加藤仁在日本、紐約、新加坡擁有25年日料經驗，2002年於紐約獲得有餐飲界奧斯卡之稱的「詹姆斯比爾德獎」、2003年獲「Greatest New York Chefs」殊榮。2018年於新加坡任職時期，更曾款待過新加坡總理和其他政要官員。

星野集團表示，此次聯合晚宴的料理概念「Pla-Nature」受到谷關的原始自然環境啟發，2位料理長更著重於料理及器皿選擇中呈現大自然本質。晚宴包括9道料理，融會?田料理長的法式料理功底及加川料理長的日式料理技法，讓旅客享用一場土壤到餐桌的自然饗宴。

同時，6月30日至9月30日間，「虹夕諾雅 谷關」於館內圖書閱覽室舉辦「彼時此刻．共舞」照片展，以谷關的時代變遷為主題，回顧過去5年變化、重溫過去50年谷關地區的沿革與風光歲月，搭配館內服務人員解說，讓旅客能更了解谷關地區的發展演變。

此外，「虹夕諾雅 谷關」亦將舉辦「池畔涼夏時刻」，旅客可在傍晚時分於池畔取用季節性酒精及無酒精飲品，亦可在西式涼亭製作獨一無二的水拓扇，透過浮水畫的水元素將夏季清涼感帶回家，伴隨吹過樹梢的涼風，與重要的人一起度過山谷間的涼爽夜晚。