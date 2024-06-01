明星夫妻檔孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，被爆4月在泰國疑似呼麻後闖入民宅露臀部，屋主嚇得報警趕人，狄鶯5月9日哭著將兒子帶回台灣治療，雙方已和解。孫安佐回台後，5月24日開IG直播，承認在泰國確實遇到太恐怖的事，以及和父母一直存在矛盾。孫安佐自認性格激不得，別人說他家有錢就不需努力，反而會激發他鬥志，搞得一身累。

孫安佐24日深夜在直播中坦言累壞了，瘋狂練拳擊和綜合格鬥之外，也要天天社交、工作，「還有一堆人把我當瘋子。」盼望外界能站在他的立場體諒一下。孫安佐承認曾做過一些鳥事，但都是為了體驗最好和最壞的人生，「就不用說我在泰國遇到多少鳥事情，真的太恐怖了，你們絕對沒辦法承受。」

孫安佐說在泰國遇到非常恐怖的事情。（圖／孫安佐IG）

孫安佐分享回台的感受，沒好氣地說每個人都在跟他說錢的事，「我家裡很有錢餒，我需要這麼拚命嗎？不用啊，但你們一直講就會讓我想，ok我不靠家裡我也可以賺很多錢，結果我就把自己搞得超累的。」孫安佐厭倦永遠都在跟人爭第一，期許自己要放鬆、享受人生以及多愛自己一點。

孫安佐認為自己不靠家裡也可賺很多錢。（圖／孫安佐IG）

被網友問到與父母的想法是否有矛盾，孫安佐秒回：「一直都會啊。」他解釋，自己的思考模式可在小孩跟成熟大人之間切換，只要太像孩子，孫鵬和狄鶯就會很擔心他；但太成熟時，父母會被嚇到，「所以我們在找一個平衡。」孫安佐認為不要管周遭的人說了什麼，永遠要最相信自己，「就算是你爸、就算是你媽、就算是你最好的朋友，都只是建議而已，要不要做都看你自己。」

孫安佐說和爸媽一直有矛盾。（圖／狄鶯臉書）

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