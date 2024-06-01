賴清德總統今日在總統府接見甫歸國的「世衛行動團」，他表示，很遺憾今年WHA仍受限於政治因素，未將台灣作為觀察員的議案列入議程，但世衛行動團多年的努力已展現成果；賴清德指出，國際間對台灣的支持一年比一年強勁，今年共有26個WHA的會員國支持台灣參與，代表台灣已是國際社會不可或缺的一員。

賴清德表示，歡迎世衛行動團從日內瓦回歸，大家辛苦了，雖然很遺憾WHA受限於政治因素依然未將台灣作為觀察員的議案列入議程，但我們看到世衛行動團的努力已經展現成果，去年看到衛福部跟捷克、加拿大、英國等衛生部簽署醫衛合作備忘錄，今年的雙邊會談也洽談實質合作的工作項目。

賴清德指出，今年行動團在日內瓦的雙邊會談場次比以往更多，會談官員層級比以往更高，呼籲WHA重要議題，跟各個醫衛團體舉辦專業論壇，證明台灣對全球公衛和健康人權的貢獻，台灣參與世界衛生事務的腳步不會停下來，國際社會對台灣的支持也一年比一年強勁。

賴清德提到，今年WHA有26個會員國，以及觀察員身分的歐盟代表，直接或間接支持台灣參加WHA，證明台灣是國際社會上不可或缺的一員，他的目標是打造健康台灣，不僅要讓人民活得健康長壽，更發揮台灣公衛醫療實力，加深跟各國合作共同促進全人類健康及全球永續發展。

賴清德表示，再度感謝各國對台灣支持，再次感謝世衛行動團以及所有打拚的海內外朋友，就如同民主台灣照亮全世界，未來會跟世界各國持續深化夥伴關係建立更具強韌的全球公衛體系讓健康台灣造福世界。

衛福部長邱泰源指出，能夠率領世衛行動團為台灣發聲前往日內瓦，世衛行動團也向世界各國展現我們的專業務實有貢獻的原則，參與全球衛生事務，傳達賴總統關懷世界人名健康福祉的情懷，WHA中共有26個國家直接發言支持台灣，說明我國的加入有利於打造具有韌性有效力的健康體系。