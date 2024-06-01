元智大學積極推動國際化，致力於成為全國最國際化的大學，5月31日舉辦了一場別開生面的《以樂會友》國際音樂會，下午於元智校內舉辦指導交流會，晚上則在桃園婦女館，邀請哈佛大學Radcliffe Pitches 女子合唱團、武陵高中音樂班以及元智大學學生組成的LaLaBand人聲合唱團共同演出，為桃園地區學子與民眾，帶來一場獨特的音樂盛宴。

主辦單位藝術中心主任林楚卿表示，哈佛大學Radcliffe Pitches女子合唱團成立於1975年，由一群才華橫溢、聰明絕頂的哈佛女學生組成。合唱團不僅在哈佛校園內定期舉辦音樂會，還曾於1993年受邀在美國克林頓總統的就職典禮上表演。多年來，他們的巡迴演出遍及泰國、中國、日本、韓國、英國、法國、德國和香港等地，獲得了國際盛譽。

指導交流會於下午一點半在元智六館有庠廳舉行，吸引了近200名高中師生參與。首先，內壢高中阿卡貝拉社團帶來了蘇打綠組曲及《Rolling in the Deep》表演。活動的重頭戲是哈佛大學Radcliffe Pitches合唱團與楊梅高中、內壢高中、壽山高中和觀音高中及元智大學的師生進行互動教學和學習經驗分享。

楊梅高中雙語班的老師陳兆志表示感謝元智大學的邀約，讓學生們有機會學習哈佛大學Radcliffe Pitches女子合唱團的阿卡貝拉技巧。這次活動讓他大開眼界，雙語班的同學們跟隨哈佛大學合唱團員大聲歌唱的經驗十分美妙且難忘。

當晚在桃園市婦女館舉行的阿卡貝拉音樂會，不僅有哈佛大學A Cappella合唱團的精彩表演，還邀請武陵高中音樂班及元智大學音樂社團同學組成的La La Band人聲合唱團共同演出。La La Band是由元智大學熱音社、錄音社、吉他社以及嘻研社的一群熱愛歌唱與表演的社團人所組成。團長化材系碩士班包珍玉，曾任熱音社社長，她表示，團員們從未有過唱A cappella的經驗，此次將大家聚集在一起，經過半年的努力練習，希望每一首表演歌曲，為觀眾帶來無比愉悅的音樂體驗，讓大家能沉浸在悠揚的旋律中，一起感受音樂的奇蹟。

武陵高中音樂班歷史悠久，以教育音樂專門人才為目標，學生來至桃園及北部地區各國中音樂班，皆在各專門樂器上學有專精。武陵高中表示，這次能有機會與哈佛美聲合唱團、元智La La Band同學，一起《以樂會友》進行音樂交流，皆感到相當興奮。

林楚卿指出，此次音樂會特別感謝桃園市政府、桃園市教育局及徐元智先生紀念基金會的大力支持。這次活動不僅促進了國際音樂交流，更讓觀眾們享受到了一場精湛的音樂表演，留下了美好的回憶。透過與國際名校的交流，元智大學不僅增強師生的學術能量，也為學生提供豐富的國際交流機會，幫助他們開闊視野，激發對科技、語言和文化的興趣，同時也促進國際文化交流，提升音樂藝術的欣賞。