逐漸進入夏季，山區虎頭蜂活動力增強，新竹縣一名60歲薛姓男子，獨自騎機車到尖石登山，下山時遭虎頭蜂攻擊，痛若坐在尖石停車場前路邊，橫山分局尖石分駐所警員高恩賜和王柏惟

巡邏發現，將薛男緊急送醫，救回一命。

橫山分局表示，6月31日上午11時許，2名員警巡邏行經尖石體育場停車場前，發現有機車倒地，薛男表情痛苦坐於路邊，2員上前關心得知，薛男剛結束登山行程，騎車下山途中遭多隻虎頭蜂攻擊叮咬，因手機沒電無法撥打電話求助。

薛男本身有過敏體質，頭部及身體出現多處腫脹，呼吸、心跳急促，2員見薛男逐漸意識模糊，呈現半昏迷狀態，為把握黃金時間搶救生命，立即將薛男扶上車，沿途鳴放警報器，火速載至尖石消防隊先施以初步救治，送醫救回一命。

橫山分局分局長林鼎超第一時間前往分駐所嘉許表揚員警，提醒民眾登山時，避免穿著深色衣物或噴灑香水，如發現少量蜂群出沒，應盡量繞道避關，以確保出行安全，另登山時，應特別留意手機電量及行動電源之攜帶，以便遇突發緊急狀況能對外聯絡。