民進黨政策會執行長王義川電信偵查疑雲，引發全民討論。立法院交通委員會為釐清真相，已於6月3日排定專題報告，邀請NCC、數發部、中華電信等單位來立院說明。而根據NCC提供之書面報告，經確認3大電信不曾提供參與青鳥行動群眾任何資訊給其他單位，業者也說並無任何私人企業、政府機關或特定黨籍人士接洽或請求青鳥行動相關人流資訊。

對於有報導稱，「可透過基地台訊號來分析參與青鳥行動群眾的年齡」一事，NCC書面報告指出，5月30日請3大電信到會了解，3大電信都說並無任何私人企業、政府機關或特定黨籍人士向公司接洽或請求有關青鳥行動相關人流資訊，也不曾提供任何資訊給其他單位或人士，3大電信也已在5月30日對外發布聲明。

NCC指出，行動通信業者受理民眾申辦門號，都應確實按個人資料保護法規定，在特定目的內蒐集、處理及利用用戶相關個人資料，依規定在用戶申辦時，在行動寬頻服務契約明確告知個資蒐集事項，並徵得用戶同意處理及利用個資，且在公司官網揭露「隱私權保護政策」，以確保用戶了解。

NCC作為電信事業目的事業主管機關，依個資法第27條及通傳會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法規定，指定3大行動通信業者訂定個人資料檔案安全維護計畫，定期辦理內外部稽核。

NCC表示，行動通信業者提供去識別化的資訊給政府機關，無涉足以識別個人身分的個人資料。電信事業所提供的電信信令大數據應用服務，是就特定時間、特定地點基地台連線的信令資訊，以去識別化處理，在確保無法直接或間接識別特定個人資料前提下，進行大數據分析。目前電信業者針對此類電信信令大數據應用服務的提供對象主要為政府機關，以促進地方發展。

NCC表示，大數據分析已成為推動數位經濟發展的關鍵引擎之一，在國際間已被廣泛應用在智慧城市及智慧交通等領域，目前多運用於觀光旅遊及交通疏導等。NCC對於通訊傳播事項的管理，持續督促電信事業恪遵個資法相關規定，在兼顧保護個人資料的前提下，合理運用去識別化的數據資料分析。

另根據數發部書面報告，「基地台服務的用戶號碼」及「帳務、客戶資料庫」通常會存在電信業者不同系統，甚至不同機房內，且未對外開放。一般民眾、公司可同時取得基地台服務的用戶號碼及電信事業客戶資料庫，以分析特定區域用戶年齡層的可能性極低。

個人資料保護委員會籌備處則指出，電信管理法第2項第7款，已明文規範電信用戶個人資料蒐集、處理與利用之限制及條件，是由電信事業訂定定型化服務契約條款，報送主管機關NCC核准後實施，相對於規範個人資料一般蒐集、處理或利用行為之個資法，電信管理法規定屬特別法，應優先於個資法適用。

個人資料保護委員會籌備處表示，中華電信股份有限公司等3大電信業者依電信管理法第17條第2項第7款規定，報請NCC核准後實施之「行動寬 頻服務契約」第37條均規範，電信業者如欲將涉及個人資料之手 機信令資料提供第三人使用前，應先取得當事人同意或經處理並確認第三人無從識別當 事人本人後，始得為之。至於有關電信管理法第17條及電信 事業定型化服務契約條款之解釋適用，宜由主管機關通傳會進行審認。