國民黨聯手民眾黨推動國會改革法案，引發朝野場內攻防、民團場外抗議，網路更瘋傳「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」，台東縣區域立委黃建賓不僅榜上有名，更被政治評論員王瑞德點名「最危險、最有可能被罷免」。黃建賓今（1）日出席活動回應此事，他表示，感謝各界指教，以認真做事、守護故土為首要任務，罷免一事順其自然。

國會改革法案掀起網路罷免聲浪，24名國民黨立委面臨罷免危機，包含涂權吉、葉元之、丁學忠、游顥、邱若華、廖偉翔、魯明哲、黃建賓、鄭正鈐、牛煦庭、張智倫、廖先翔、李彥秀、羅廷瑋、王鴻薇、林思銘、徐巧芯、羅智強、呂玉玲、邱鎮軍、顏寬恒、黃健豪、林沛祥、馬文君。

對此，黃建賓表示，民主時代下，人人都有表達自己意見的方式，國會五法修正的目的在於健全國會監督權利，使之更為完善，將持續邁向正確的道路；對於外界不同的聲音，予以尊重，也盼社會大眾審慎思考有助國家發展之事。

國民黨黃建賓年初以2萬5778票、得票率34.79％當選台東縣區域立委，對手民進黨賴坤成及脫黨參選的劉櫂豪合計獲4萬2164票、得票率達56％，因而遭王瑞德於政論節目中評論為「最危險、最有可能被罷免」的藍營立委。