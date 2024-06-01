藝人孫鵬和狄鶯的24歲獨子孫安佐繼2017年在美國留學期間涉及恐攻被捕返台後，最近又傳出在泰國呼麻闖民宿風波，狄鶯第一時間已到泰國將兒子帶回台灣。昨(5/31)狄鶯受訪，除了談兒子也爆出震撼彈，直言等兒子病好自己有意離婚，還表示其實已經「受夠」孫家人。

據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯透露上月自己去泰國將兒子帶回台灣，孫鵬的姊姊本來住在他們家，知道孫安佐要回來便立刻逃離，踩到狄鶯地雷，讓她對孫家人非常心寒，甚至冒出想二度離婚的念頭。她和孫鵬1997年演出電視劇《我的阿爸我的子》擦出火花，隔年閃婚生下一子，原本將兒子取名為孫華，後來改名為孫安佐，而兩人結婚第6年就宣布離婚。

狄鶯、孫鵬1997年因拍戲結緣。（圖／中時資料照）

2007年狄鶯和孫鵬甜蜜宣布復合再婚，兩人先到關島舉行婚禮，兒子擔任花童，接著回到台北君悅大飯店補請婚宴，席開43桌，並找來「電視教父」王偉忠當證婚人。關於第一次離婚主因，2020年狄鶯上節目時才鬆口是自己個性太過海派導致，她年輕時太愛結拜姊妹，花太多時間和閨密相處，忽略孫鵬，兩人才感情生變。

孫鵬、狄鶯2007年宣布二度結婚，在關島舉行婚宴找兒子當花童。（圖／中時資料照）

狄鶯說，兩人和好決定二婚時，為了讓老公放心，狄鶯在孫鵬面前發誓以後不亂跟人結拜，但某次殺青宴喝太多，狄鶯拉了王彩樺和狄志杰結拜，隔天酒醒後發現自己又犯錯，第一時間就向孫鵬自首，幸好孫鵬選擇包容，狄鶯經過此事後也決定以後結拜前都會先問老公，避免重蹈覆轍，但未料最近為了孫安佐的事，又讓狄鶯起了離婚念頭，兩人自1997年起情纏27年，婚姻再度亮起紅燈，而孫鵬對此暫未回應。

孫鵬、狄鶯曾在台北君悅大飯店宴客。（圖／中時資料照）

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