無尊感謝綜藝大哥們對他的無私照顧。（羅永銘攝）

2011年以《大學生了沒》踏進演藝圈的無尊，曾參與《全民最大黨》、《超級模王大道2》等節目，看似前途一片光明的他，卻因為特定社交恐懼症影響表現，在舞台上綁手綁腳。愧對節目製作人、綜藝大哥們幫助的他，一度自責到萌生退出演藝圈的念頭。

有特定社交恐懼症的他，在面對比他資深的藝人都會莫名害怕，從《大學生》就怕跟學長姐互動，常緊張到說不出話。後來在Live的《全民最大黨》跟邰智源、郭子乾、唐從聖等人合作，又常緊張到卡詞，「我那時真的對不起制作人，我每周表現不好，但製作人又想幫我把我放到節目中，後來他建議我在旁邊看大哥們的表演，我那時站到覺得自己好多餘，可是如果我不看，我是真的沒有機會了」，他就這樣每天站，站了3年多，直到節目結束。

他簽進新經紀公司後，得到許多工作機會，結果又因為特定社交恐懼症一一失去，「我還是老樣子，加上經驗不足的心理障礙，在節目裡都沒效果，講話支支吾吾的表現不好，通告從1周3個變成1個月2、3個」。

後來，他在《綜藝玩很大》擔任關主的職務，他下定決心要讓眾人刮目相看，提前背好他模仿角色的台詞，剛講完幾句話，主持人吳宗憲故意丟球給他，虧他表演不像，結果他緊張到腦筋一片空白，讓現場氣氛降到冰點，他更失言的提前爆出牌卡內容。

經過幾次錄影，製作單位通知他剩最後一次錄影機會，無尊說：「公司為了保護我，問我要不要先休息，我知道這個休息的意思，是之後可能不會有我，因為我知道自己表現差。我的機遇都是最好的，但每次失敗的原因都是我自己」。

在他準備最後一次的錄影前，製作人正好去看他與黃豪平、張立東的舞台劇，發現無尊在扮演「珍珍」時有著不同的舞台魅力，提議他在節目中扮演珍珍，「有點像是放手一搏的賭注跟冒險，剛好我也不太希望珍珍只活在幕後跟劇場，想讓大家看看她」。

神奇的是，無尊一變成珍珍，面對吳宗憲跟其他人的話語，他都能幽默回應，「社交恐懼癥完全消失，以前很怕憲哥，但扮成珍珍後跟憲哥對到眼，我就很自然的說『你幹嘛一直看我？你不要對我非分之想喔？你不要講著講著有反應了！』憲哥那時常被我氣到」。

他笑說，自己也不知道為什麼一扮成珍珍，特定社交恐懼症就會消失，「可能這角色醜美醜美的，多虧珍珍讓我可以重新被大家看見，我一路走到今天，也可以算是靠女人吃飯」。

無尊感謝這些年遇到的綜藝大哥們，他細數每位大哥對他的無私教導，「康康哥、從哥、邰哥、郭哥都在push我，康康哥是我拜師的師父，他從《模王大道》就一直保我，私下也把我帶在身邊，教我表演邏輯跟寫劇本」。郭子乾、唐從聖會要他細聽自己的發音，教他咬著舌頭念報紙，訓練發音。邰智源則會藉機跟他獨處，分享人生道理。

將他視為家人的庹宗康要他懂得察言觀色，「他教我最重要就是待人處世、應對進退。曾經我也被他罵過，要我認知自己是藝人，在外面要注意形象，不要一味的做認為該做的事，要多看現場的環境、讀一下空氣」。

對於吳宗憲跟KID，無尊更有說不完的感謝，最謝謝吳宗憲教他節目效果、臨場反應。他說，雖然每次節目裡，KID都是特別愛欺負珍珍的人，同時也是最心疼無尊的，「他會故意把我壓在草上或丟到水裡，但他每次都會跟我說『對不起，這樣做才能讓觀眾記住你，我為了你，我被罵沒關係』。其實我每次被丟到水裡，都是KID第一時間把我拉起來，要大家趕快給我毛巾，他是就是這樣對我很好」。

談到跟阿喜交往3年的感情，他說2人現階段很穩定，將來是否會結婚就跟面對工作一樣，抱持著順其自然的想法，「我沒有想的太遠，跟工作一樣做好每個當下，現在就是2個人好好的生活」。