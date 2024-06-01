拜登表示，該提議包含的措施分三階段實施。第一階段是為期6周的「完全停火」，其間以軍從加薩地區所有人口聚集區撤出，哈馬斯釋放婦女、老人和傷患等部分被扣押人員，以色列釋放數百名被關押的巴勒斯坦人，以色列和哈馬斯就實現「永久停止敵對行動」的必要安排進行談判。

拜登表示，如果談判未能在6周內取得成果，停火期限將延長，美國、卡達和埃及也將確保談判能夠持續進行。

在第二階段，哈馬斯將釋放剩餘被扣押人員。作為交換條件，以軍將全部撤出加薩地帶。第三階段將開啟加薩地帶的大規模重建計劃等。