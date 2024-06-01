美國前總統川普因封口費案遭陪審團定罪，確立34項罪名，恐面臨4年徒刑，但考慮川普犯下的並非暴力犯罪，又沒有前科，有律師透露，他不太可能真的被關，更有可能獲得緩刑，或有條件釋放，並指出：「作為緩刑的一部分，他可能會接受社區服務，包括撿路邊的垃圾。」

《紐約郵報》指出，刑事辯護律師李希曼（Jeffrey Lichtman）推測，川普應該不會被關進監獄，但如果刑期不滿一年，就只會被關在看守所，「但作為緩刑的一部分，他可能會接受社區服務。」他認為，川普的團隊會盡可能讓他免除牢獄之災。

此外，刑事辯護律師薩蘭（Jeremy Saland）也認為，即使川普連任失敗，以他前總統的身分，在行政上要做到緩刑監督過於困難，至於法官可強制要求的社區服務這點，薩蘭說：「他們可以讓你打掃街道，清除塗鴉，或做一些會弄髒手之類的事。」

而在罰款方面，川普可能面臨每項罪名最高5000美元 （約台幣16萬）的罰款，34項罪名總計17萬美元（約新台幣552萬元），不過薩蘭說：「對於川普這樣的人來說，罰款無足輕重，在這種情況下，金額只是象徵性的」。