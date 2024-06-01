彭啟明（第一排左四）接掌環境部長首場戶外公開行程，第一站來到台南關心登革熱防疫整備情形。（曹婷婷攝）

正值病媒蚊高峰期，登革熱疫情蠢動，環境部長彭啟明走馬上任後的首場戶外公開行程，第1站來到台南巡查登革熱防疫整備工作。1日一早率環境部主管到安平區億載里視察，他說，氣候變遷下，登革熱疫情絕不能掉以輕心，台南去年經歷嚴峻疫情，今年控制得不錯，台南好的防疫經驗也能提供高雄、屏東參考。

近期頻繁降雨，台南登革熱病媒蚊指數居高不下，登革熱風險大幅增加。彭啟明今天上午到安平區視察登革熱防疫整備情況，並致贈防疫物資，他說，上周行政院會和院長卓榮泰提到登革熱，院長說今年好像比較嚴重？他說，台南不嚴重，高雄、屏東比較嚴重，因為台南去年很努力防治，今年情況非常好，他此行就是先來了解台南是如何改善的。

他也呼籲，氣候變遷下，今年夏天特別高溫，一定要超前部署備戰登革熱，並強調，登革熱防疫以孳清為主，噴藥為輔，沒有積水容器，就沒有登革熱，也不需要噴藥，希望政府機關、志工與民眾共同參與，清除積水容器，徹底落實防疫。

彭啟明也在衛生局長李翠鳳、環保局長許仁澤陪同下視察億載里防疫志工以天溝棒巡查天溝、誘卵桶等防疫整備情形。彭啟明強調，環境部對台南的補助都不遺餘力，地方和中央通力合作，一起攜手防疫。

許仁澤表示，為防止登革熱擴散並提升防疫能力，已提前準備好藥品、器械設備及人力，並完成129位施藥人員的訓練，防疫物資充足，希望藥劑能備而不用。李翠鳳也說，未來如果需要噴藥，以前環保局負責在戶外噴藥、衛生局負責戶內，未來會同步噴藥，達到最佳防治效果。

在安平區環境清潔日活動中，環保局、安平區志義工進行環境孳清巡檢，共清除323個積水容器和136個髒亂點。環保局強調，今年加強對空地、空屋的查報，目前已開罰超過110件，請民眾妥善管理私有空地、空屋，避免因雜草過長和環境髒亂而受罰。