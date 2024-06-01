台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，長髮哥許瑞顯昨（31日）順利出院，如今呂姓高中生也傳出好消息，於今（1日）上午10時出院返家休養。呂父也秀出兒子離開病房背影及傷疤照，並透露因傷勢緣故，預計要到下學期才會復學，且住院期間有百位同學來探視，顯示他的好人緣。

呂父秀出兒子肩、胸、上臂傷口縫合後貼上美容膠後的情況，長長傷疤，讓人不捨。（呂父提供）

呂姓高中生收到親友及社會各界關心祝福的卡片。（呂父提供）

據了解，呂父表示，兒子接下來要進行復健，醫生說三個月內都不能提重物，下周要回診拍X光做進一步觀察；至於學業部分，呂父提到，校方希望兒子多休息，畢竟傷勢嚴重，擔心在學校同學間玩耍難免碰撞影響復原，所以預計下學期才回學校上課。但也透露，住院期間，大概有100位同學來看兒子，顯見他在學校「人緣還不錯」。

回顧整起案情，台中捷運5月21日發生驚悚砍人事件，洪嫌持刀在捷運車廂內砍人，17歲呂姓高中生第一個被砍，其右肩、右胸、右上臂遭利刃砍傷，分別有長達12CM、10CM、8CM的撕裂傷，且鎖骨骨折，經送醫手術救治，住院11天後，於今早出院。

呂父昨也預先錄影，出示各界寄來的關心卡片除感謝大眾。而呂姓高中生在院方認無住院需求後辦理出院，呂父PO出兒子高帥推著行李箱離開病房的背影，此外，也提供醫師診斷證明，以及兒子肩、胸及上臂傷口縫合後局部照片，雖然貼著美容膠，但長長的傷疤，讓人看了仍十分不捨。