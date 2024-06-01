雖然民進黨延續執政，但面臨朝小野大困境，從過去幾個月來，藍白不斷聯手擋下民進黨所提出的法案，在新政府上路之後，行政院長卓榮泰近日積極與國會各黨團協調溝通，據了解，卓榮泰下週起也將宴請民進黨立委，將依照8個常設委員會，分4個梯次，為了就是希望強化行政及立法部門交流、攜手並進。

賴清德在520前曾宴請黨籍立委，當時氣氛一度沉重，最終賴清德勉勵大家反守為攻，會中最後達成共識，根據立委轉述，未來行政立法互動的會議，會越來越多，執政一體的情況下，一定能贏得民意支持。

據了解，綠委已接獲通知，卓榮泰預計將在下週起分4個梯次宴請黨籍立委，6月3日是教育及文化委員會、交通委員會，6日經濟委員會、財政委員會，13日內政委員會、外交及國防委員會，17日則是司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，很多新任閣員是新人，與立委尚不熟悉，也沒有太多交流，此乃搭建促進雙方互動的橋梁；而立委來自不同選區，都有各自關切的議題，可藉此機會與官員直接交換意見。

有綠委指出，相信黨內將會凝聚共識，行政院也會推出更多贏得民心的法案，有更多機會反守為攻。