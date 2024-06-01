2024金鑽鳳梨、玉荷包荔枝品質及果園評鑑競賽結果揭曉，今年度的鳳梨冠軍得主為大樹區謝清男農友，玉荷包冠軍由大樹區林哲全農友奪得，農業局表示，今年農友參賽的玉荷包，果實超過9成籽都很小，果實飽滿肉厚，甜度平均達18度，獲獎實至名歸。

「金鑽鳳梨、玉荷包荔枝品質及果園評鑑競賽」，競賽內容是以果品品質及田間管理技術兩階段綜合評比，果品品質包括糖度、外觀、風味與口感等，再加上果園的栽培管理與健康安全評量，所有得獎農產均通過農藥殘留檢驗，且導入農民自主作物健康、友善栽培管理觀念。

農業局為能將高市優質金鑽鳳梨、玉荷包荔枝推廣給消費者，創造市場品牌口碑，穩定農民收益，讓消費者吃得更加「健康、安全、安心」，希望達到生產者、消費者及環境永續三贏的目標。

農業局長張清榮表示，高雄玉荷包皮薄肉厚籽小，是初夏首選甜蜜的好滋味，產期僅短短1個月，錯過就又要等1年，產期今年初因氣溫變化大，影響玉荷包著果量，但在農民細心照顧下，玉荷包籽小比率高達9成，果實飽滿肉厚，香甜多汁。

張清榮說，目前正是玉荷包的產期，特別提醒今年端午節較晚，想嚐鮮正是時候；此外高雄金鑽鳳梨肉質細緻，格外香甜多汁，目前也是產期，想吃的朋友可於6月1、2日到大樹鳳荔季活動大樹姑山倉庫現場選購，或者洽各產地農會購買，預購從速、以免向隅。