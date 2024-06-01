一名35歲女子在公司體檢後發現肝功能異常，於是到家醫科求診，醫師便詢問女子是否有睡不好或太累的情況，她都說沒有，後來進一步了解才知道，原來對方有頭痛老毛病，並自行吃止痛藥緩解，但每日劑量竟高達10～12顆，成為事件的罪魁禍首。醫師提醒，成分為乙醯胺酚的普拿疼，一天最多不要吃超過8顆，以免對肝臟造成負擔；此外，偏頭痛患者應在症狀預兆出現時即服用止痛藥，而非等到頭痛發作後再用藥。

台安醫院家醫科主治醫師羅佳琳在《醫師好辣》節目中指出，該女子長年頭痛卻一直沒有去看醫師，也沒去追究是什麼原因導致，但這一步其實非常重要，因為唯有找出背後原因才能對症下藥。她表示，對方透露在頭痛發作前，視野會先出現閃光，隨後即開始劇烈頭痛，判斷屬於偏頭痛，應要去看神經內科，醫師會開立專門處理神經疼痛的藥物。

於是，羅佳琳就建議女子，先停掉服用止痛藥的習慣，並幫她轉介給神經內科醫師接受治療。約3個月後再回診，對方的肝功能就恢復正常了。羅也藉此強調，有頭痛症狀一直靠吃止痛藥去掉警報，並不是很好的做法，應尋求醫師協助，找出根本原因並解決。

羅佳琳進一步說明，不論是偏神經的疼痛、或發炎性的疼痛，只要開始覺得痛的時候，精神也會緊張起來，進而會讓疼痛加劇。若屬於發炎性的疼痛，立即吃消炎藥就有機會把發炎降下來；假如是神經性的疼痛，在預兆出現時趕快吃止痛藥，就能讓神經不要繼續過度放電，避免疼痛更嚴重。特別對於偏頭痛患者而言，發作前可能會看到奇怪的閃光，此時服用止痛藥是最佳時機。

關於止痛藥的劑量，羅佳琳說，一天最高劑量為4000毫克，一顆止痛藥是500毫克，成人一天最多可服用8顆。但一般建議止痛藥4～6小時吃一次，一天可能只需服用6顆，8顆其實已經是頂標，再超過此劑量就得經過肝臟更大的代謝，會對健康造成負面影響。