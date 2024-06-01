文件也顯示，一些最近新招的員工也被解僱，包括至少一名還未完成入職流程的員工。部分受影響的員工已經得到谷歌內部其他職位的工作機會。

谷歌的發言人此後在聲明中表示，公司將繼續發展自身業務，滿足客戶的優先事項、迎合未來的重大機遇，並將繼續致力於投資對自身業務至關重要的領域，並確保長期內成功。

去年年初，Google母公司Alphabet宣布計畫裁減約1.2萬個工作崗位，佔員工總數的6％，主要因為網路廣告市場低迷。儘管數位廣告業務最近有所回升，Alphabet今年仍繼續裁員。 Alphabet的財務長Ruth Porat 4月中旬宣布，公司的財務部門將進行重組，其中涉及裁員。谷歌最近又頻傳裁員消息。

本月初有報導指出，上月底公佈財報前，谷歌就已從其「核心」單位裁掉至少200名員工，併計劃將一些崗位轉移到印度和墨西哥。

根據谷歌的網站訊息，「核心」單位負責建立公司旗艦產品的技術基礎並保護用戶的資訊安全。「核心」團隊包括資訊科技、Python開發團隊、技術基礎設施、安全基礎、應用平台、核心開發人員以及各種工程角色。

文章表示，「核心」團隊是Google打造開發工具的關鍵，Google正在對開發工具進行精簡，讓更多人工智慧（AI）功能融入產品。「核心」團隊的裁員還包括治理和保護資料小組，這將是Google面臨監管挑戰的中心。谷歌的安全工程副總裁Pankaj Rohatgi指出，為了優化業務目標，團隊正在將工作擴展到其他地點，這將導致一些角色被裁減或計劃裁減。

上週還有媒體引述內部備忘錄稱，谷歌的全球事務主管兼首席法務官Kent Walker通知了「少數」從事全球事務相關工作的員工被裁。

裁員今年也成為Google財報的一個關注點。4月底Alphabet公布，今年第一季總營收超預期年增15％，創2022年初以來最快增速，其中，被視為未來成長引擎的雲端業務成長提速，雲端業務收入年增28.4％，較去年第四季的25.7％加快成長。財報顯示，截至第一季末，Alphabet全球員工數較去年同期減少5.1％、或9,800人，降至約18.1萬人。

當時有分析表示，也許員工數才是本次財報最重要的數字，「Google也（追隨Meta）開啟了效率之年，員工人數減少近1萬人，營業利潤率則從25％上升至32％ 。