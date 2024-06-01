同時，料波音今年自由現金流將小幅負值，而先前預期為收益平衡至正值。波音當地時間31日股價未受消息影響，收盤升2.8％。

惠譽指出，交付預測受到中國民用航空局限制向中國客戶交付某些機型的決定的影響，因該局要求提供更多有關語音記錄器和電池訊息的文件。預測修訂亦反映美國聯邦航空管理局在對新生產的飛機進行單獨認證的同時，對波音的工廠進行監督決定。

波音公司目前評等為「BBB-」，僅比「垃圾級」高一級。惠譽目前預計這些最新調整不會導致評等變化。不過，多家機構對其信用評等展望為負面，原因今年春季波音737 MAX產量有時下滑至單位數。這家美國飛機制造商上月曾預警第二季要繼續「燒錢」而非創造現金。

路透引述惠譽資深董事Nick Varone指出，波音在今年「燒錢」的可能性已被納入該機構的負面展望中，惠譽希望波音的737 MAX生產率恢復到每月38架左右，或者減少庫存，以恢復穩定的前景。