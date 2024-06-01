桃園市警察局5月執行「雷霆除暴專案」第2階段，查獲組織犯罪26件187人、通緝犯702件662人、非法槍彈案15件17人並查扣各式槍枝12.8枝及子彈364顆、查獲詐欺集團30件186人並成功攔阻詐騙匯款160件，攔阻金額高達新臺幣1億4108萬餘元。

警察局表示，0323警匪槍戰過後，警局立即執行「雷霆除暴專案」，第一階段為3月23日起至4月30日止，查獲各類刑案7815件8815人，立即壓制轄內不法分子繼續躁動，弭平警匪槍擊案對治安造成之負面影響。

警局說明，5月開始執行第二階段，共動員警力4243人次，臨檢1194處場所、實施路檢點380處，查獲組織犯罪26件187人、通緝犯702件662人、非法槍彈案15件17人並查扣各式槍枝12.8枝及子彈364顆、查獲詐欺集團30件186人並成功攔阻詐騙匯款160件，攔阻金額高達新臺幣1億4108萬餘元。

警局全面蒐報黑幫成員不法事證，並針對非法槍械、詐欺案件加強打擊，向上溯源、向下刨根、斷絕金流。其中檢肅竹聯幫仁堂明仁會、天道盟太陽會、天道盟正義會、太陽聯盟等幫派成員共計76人，全力壓制黑幫犯罪氣焰；而蘆竹發生李姓老翁遭詐逾3千萬元案，警方亦能在短時間內追查出利用話術使老翁賣房借貸的犯嫌並擴大追查出車手集團，展現全面掃蕩各式不法之決心。因應新政府上任，警察局將賡續執行「雷霆除暴專案」，對黑、金、槍、毒、詐等5大面向犯罪精準打擊。

警察局長吳坤旭表示，警察局對於維護治安不會停歇，將持續進行各項治安工作，並定期規畫封城擴大臨檢專案，提高桃園市見警率，遏阻不法分子騷亂，讓桃園市民能夠安居樂業，全力以赴保障市民生命及財產安全。