警方查扣的證物。（永和警分局提供）

以黃姓男子為首的詐騙集團，用假投資股票方式，坑騙被害人，黃男特別招募未成年人當詐欺車手從事詐騙。警方日前拘提黃男時，見他拎著裝有現金百萬元紙袋，他竟辯稱「是要給媽媽的母親節紅包」，警詢後被依組織、加重詐欺罪移送新北地檢署偵辦。

警方指出，今年初獲報被害人遭假投資詐騙，永和警分局立即組成專案小組，報請新北地檢署指揮，近日執行3波查緝行動，將黃男為首的詐欺集團成員8人拘捕到案。

黃男等人於網路影音平台投放假投資廣告，被害人點擊廣告，加入不明投資LINE群組後，理財專員佯稱有投資股票獲利管道，被害人面交交付現金30萬元給詐團成員。

警方調查，黃男面試招募詐欺車手，利誘未成年人加入從事詐騙。拘提黃男時，他提著裝有現金100萬元的紙袋，卻無法交代現金來源，辯稱是要給媽媽的母親節紅包。

警方搜索詐團據點，發現另名車手提現金100萬元前來交付，當場以現行犯逮捕；全案查扣贓款現金新200多萬、三級毒品K他命73公克及工作手機等證物。