台北市政府青年局成立茶會1日舉行，揭牌儀式結束後台北市長蔣萬安（前左二）特地把特別嘉賓李多慧（前左一）拉到身旁合影留念，讓李多慧又驚又喜。（范揚光攝）

台北市青年局的成立，是市長蔣萬安在競選時提出的重要政見，而在蔣上任1年半後，青年局也正式掛牌成立。蔣萬安出席揭幕茶會時也表示，青年局的成立是他對於市民的承諾，未來能夠有一個單一局處，提供資源來協助在台北市的年輕朋友，不管在居住、職涯規畫以及國際交流上面，都可以展現出首都的格局。他強調，未來對於青年局有很高的期許，同仁也會在業務推動上非常努力。

蔣萬安表示，今天對台北市來說是非常重要的日子，台北市政府青年局正式成立掛牌，除了感謝市府同仁的付出與件意外，也謝謝台北市議會能夠大力支持，讓青年局順利於今天揭牌。

「大家一定會想了解為甚麼，我們台北市會想要成立青年局？」蔣萬安說，在競選期間，舉辦各項的座談會，聽到很多年輕朋友的聲音，我也了解到，在首都許多年輕朋友，他們有勇氣，卻少了點經驗；他們有想法，卻少了教練；他們有夢想，卻因為生活上的壓力藏不過氣來。所以在台北，希望能夠整合各方的資源，單一的局處，來全面協助並且照顧所有的年輕朋友。

蔣萬安強調，未來不管在居住、職涯規畫以及國際交流上面，青年局做一個對接的窗口，而且重要的是市府秉持一個理念，永遠都要看到並且關心到，主流價值以及競爭激烈之下，沒有這麼多資源的年輕人，且要跳脫傳統上對下的這種指導者、給予者的角色。

蔣萬安說，成立青年局就是為了要對所有的年輕人「拉一把、打個氣、補個血、助圓夢」，要扮演是一個可以跟所有青年朋友，平等相待，共學互助的同行者角色，所以絕對不會單純只是一個資源的給予者。所有在台北市的年輕朋友，在不管求學或未來的生活中，在人生旅途不會永遠順遂，也一定會遭遇很難，但未來我們青年局會陪同所有年輕朋友，渡過各項的難關。

蔣萬安也預告，在今年暑假，北市府將會邀請美國哈佛大學的學生來台北實習，而透過這樣國際之間年輕朋友的交流互動，希望能夠增長台北市許多年輕朋友的事業，未來可以相互有實習機會，能夠透過青年局這樣的一個對接窗口，進行各項的業務推動。