總統賴清德就職時主動呼籲陸方開放大陸學位生來台，教育部也於近日表示，擬恢復已暫停5年的陸生學士班招生工作，預計明年5月公告簡章，若屆時恢復陸生學士生來台，將可在明年7月入學。對此，陸方迄今已讀不回，沒有提出具體回應。台大校長陳文章直言，即便教育部很積極做這件事情，但主動權還是在陸方，學生來台，「有一些難度」。

教育部於近日表示，依照既有陸生招生作業，目前規畫114學年度陸生碩博士班於114年2月公布簡章，5月放榜；陸生學士班則於114年5月公布簡章，7月放榜。以上招生期程仍須透過陸聯會及陸方招生服務中心進行協商。

我方拋出啟動陸生學位生的作法，被解讀是向陸方遞出橄欖枝，但大陸對此沒有提出具體回應，對於陸生議題，大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前僅強調，要促進兩岸交流合作，就應該立即放棄「台獨」立場，回到體現一中原則的「九二共識」。

台大於今日舉行校務會議，陳文章於會後接受媒體聯訪時，被問及陸生學士班招生議題。

他表示，現在台灣的陸生，大多是之前在台灣念大學，繼續留下來攻讀碩博士班的群體，「台大還有一些」。

對於教育部積極想要恢復陸生學士班招收，陳文章認為，代表我政府遞出「善意的橄欖枝」，但在執行上，「有一些難度，比較大的問題是，對方的學生是否能真的過來」，相關作業流程還是仰賴陸委會、海基會與陸方協商，現在最主要的問題是雙方並未討論，無法確定大陸是否能派陸生來台灣。

現場媒體接著提問，這樣是代表開放陸生的主動權在對岸嗎？陳文章說：「有一點是這個樣子」，但兩岸總是還是要有善意的交流，仰賴政府端、學界與民間團體共同努力。