大巨蛋不能辦演唱會？李四川曝被柯市府綁死 柯文哲反擊了 @ChinaTimes

針對大巨蛋是否能辦演唱會，台北市副市長李四川昨強調，2017年內政部就已經發函表示大巨蛋為體育設施，要辦演唱會只要符合大型群聚活動管理自治條例，但柯市府時期在使照註記上綁死。對此，前台北市長柯文哲今（1）日在高雄受訪時反擊，大巨蛋當然可以做演唱會使用，前提要有計畫寫明最大容量是多少人，以及提出逃生計畫。

李四川昨指出，柯文哲在大巨蛋使用執照上註記若辦演唱會，需要符合建築技術規則127條規範或經專業單位鑑定防火避難審查，「這個但書沒有辦法解，所有的人都沒有辦法解」，他也喊話議會「與北市府一同扛責任，一起解決問題」。

對於李四川的指控，柯文哲在高雄出席活動時反擊指出，大巨蛋原始設計是要打棒球用，不是要開演唱會，當時議會的議員甚至還要求說，大巨蛋本來是為了體育用途，所以體育用途要超過多少％才可以，這個當時他都同意，大巨蛋保證要優先用在體育用途。

柯文哲強調，大巨蛋不可能1年365天都在用體育運動場，所以在沒有做體育使用時，可以做其他用途，但是這樣人就不只是在觀眾席上，打棒球時場內沒有幾個人，觀眾都在觀眾席上，但演唱會觀眾要裝1萬人、2萬人，很可能觀眾會到下面球場，因此兩者要疏散的逃生路線是完全不一樣的。

柯文哲重申，當年大巨蛋設計最大的問題，不知道是誰去講，因為大巨蛋在國父紀念館對面所以把大巨蛋限高，但不是因為飛航限高，而是因在國父紀念館前面，但打棒球有一定的高度，所以大巨蛋場地球場平面是在地面下10公尺，後來為了設計逃生路線搞得非常複雜。

「如果重來一遍，當時我是市長的話，我一定不會理說因為在國父紀念館對面就限高！」柯文哲說，大巨蛋為了要限高，打棒球又要一定高度，整個棒球場先下降，多浪費錢，往下降10公尺設計上都很困難，當年就因為這樣的意識形態而造成的。

柯文哲強調，結論是大巨蛋可以當演唱會用沒問題，只是要先想想看，在這個球場上，在這個平面上預計要裝多少人，不要一下子裝2萬人，終究要寫個計畫說最大容量是多少，如果比那個容量小，就可以比照辦理，但要有逃生計畫及演習，「只要做完以後，那當然可以用啊！為什麼不能用？沒有人說大巨蛋不能當演唱會？」