台北市長蔣萬安上任後設立的青年局，6月1日正式掛牌成立，首任青年局長殷瑋接受本報專訪時表示，籌備成立過程有如「在車庫創業」般艱辛，與團隊成員們每周3天開會到凌晨，也期盼能以自己過去在公部門、外國私人企業工作的經驗，替國內外年輕人在台北能夠找到舞台，也讓首都台北這個舞台能夠找得到人。

成立台北市政府青年局，是蔣萬安在競選台北市長時相當重要的政見之一，在蔣上任1年半之後，青年局在台北市青發中心原址正式掛牌成立。首任局長、市府發言人殷瑋指出，北市青年局是全台灣首個有國際發展科的青年局，台北市身為首都也是首善之都，是台灣對接國際非常重要的窗口之一。

殷瑋說，他擔任發言人起，就持續負責處理北市府對外的國際事務，在多次出訪的過程中也吸收了各國經驗，在青年局籌備階段持續帶入這些經驗；他除了曾在國內公部門服務外，也在澳洲的私人企業、公部門任職過，見識到台灣與其他國家，在青年政策上發展的不同，希望能將過往經驗引進北市青年局的運作。

殷瑋透露，蔣萬安延攬他擔任青年局長時，給了他「戰略明確、首都格局」兩個目標，他自己也制定了短、中、長期的目標，短期內除了妥善銜接青年局與北市府原有局處的工作外，也會提出數個讓外界對青年局有深刻印象的計畫。

中期部分，則是會持續推廣青年局業務，讓青年們持續了解「青年局能夠幫助你什麼」，並且深化雙方的關係；長期目標是達到「讓年輕人能夠在台北市找到實現夢想的舞台」。

殷瑋直言，青年局就是在於提供年輕人可能性、機會、路徑，「不只是讓你有一條路可以走走看、適不適合、喜不喜歡，如果就此一路順利當然最好，但後來發現不是自己想走的路，也是給予年輕人一個歷練」。

他強調，青年局不只服務台北市的青年們，若是國際上的年輕人們對台北市有興趣，青年局也是對接單位，除了是讓青年們能夠在台北市找到舞台，也希望能夠讓台北市這個舞台，找到並容納來自各方的年輕人。