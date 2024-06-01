台南民眾熱情響應舊鞋救命，第一天物資就塞滿一個貨櫃。（曹婷婷攝）

舊鞋救命台南場活動5月31日起在安平安億停車場一連3天登場，將募集1萬雙鞋、2萬件春夏舊衣及1萬個大於A4尺寸的包包等物資，台南市政府更購買1個大型貨櫃，將愛心物資運至非洲偏鄉，未料，首日物資爆量，1個貨櫃已塞滿。

環境部長彭啟明（右二）今天上午親臨現場協助搬運鞋子。（曹婷婷攝）

環境部長彭啟明今天也響應舊鞋救命活動，帶來舊衣、舊鞋捐助，並與現場非洲籍志工、就讀長榮大學的學生互動，還親自幫忙搬運已封好的鞋子上貨櫃。

他強調，現代人都習慣快時尚，廢棄衣服在全球淨零碳排量約占4％，如果沒有改變這個消費模式的話，會造成全球暖化愈來愈嚴重。他說，資源循環零廢棄是未來環境部很重要的項目，從衣物生產製造到最後廢棄都有好用途，降低無效浪費，也會鼓勵業者、賣場落實回收，未來會積極推行。尤其今天舊鞋救命從台南開始，希望能拓展到全台灣各縣市一起做。

台南市政府環保局長許仁澤說，依照主辦單位過去經驗，通常活動都募集1個貨櫃，貨櫃裝滿就直接載運到非洲，所以這次地點也選在安平舉辦，直接從安平港出發，出乎意料的是，活動起跑第1天物資就爆量，但臨時也無法調度貨櫃，後續這些物資先將送往舊鞋救命國際基督關懷協會位於林口的基地倉庫暫放。

響應世界環境日，環境部長彭啟明（中）到場與台南市政府捐助的貨櫃合影。（曹婷婷攝）

環保局說，儘管募集物資的數量，提早爆滿，但活動仍會持續到明天為止，今天適逢周六，到場捐物資的民眾更加踴躍。現場志工忙著檢視民眾帶來物資是否適合，若不適合也會請民眾當場帶走。

許仁澤說，首日下午1個貨櫃就塞滿3.5萬雙鞋子，非常驚人，除了與台南人非常有愛心，也可能與國人過度消費有關，平常不少人家中衣服、鞋子等物品存放一堆，未來希望能找學校、協會持續舉辦，成為常態募集，也有助於減少垃圾量。