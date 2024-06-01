北市一名林姓男子與施姓友人發生細故，2012年11月間施先以辣椒水噴灑林，再用未開封的武士刀敲他，林反擊持殺牛刀將施砍傷，遭起訴殺人未遂。台北地院調查後，依重傷未遂罪判處有期徒刑2年。可上訴。

判決指出，2012年11月16日，林姓男子在孫姓男子的住處，與孫的施姓友人發生爭執。施先以辣椒水噴灑林，再用未開封的武士刀敲他，並命他下跪。

林於是拿起刀鋒銳利的殺牛刀，以站姿往下揮砍坐在床上的施男左肩至脖子1刀，經施男躬起左手臂抵擋，林仍持刀朝施的左大腿、後背、左肩胛及頭部等處揮砍共4刀，更朝施的左腰部深刺1刀。後來，施自行搭乘計程車前往西園醫院並轉往雙和醫院就醫並住院治療。

林否認有何重傷未遂犯行，辯稱自己是正當防衛，當時眼睛紅腫又被用武士刀攻擊，就隨手拿旁邊的刀子並揮舞，感覺刀子好像有碰到東西，有沒有碰到人體不知道，他很混亂，一般人遇到這種情況都會怕。

林的委任律師也辯稱屬正當防衛，若林真的有犯意，應在施離開現場時即追擊之，但他卻沒有這樣做，顯見頂多是傷害罪，因對方沒提吿，請為公訴不受理。如認為林構成重傷未遂，也屬當場激於義憤重傷未遂等。

法院查出，林雖沒有殺人的故意，但行為時既為具一般正常判斷能力之成年人，主觀上自應明知以殺牛刀刺傷人體腰腹部，將會傷及內部重要臟器，造成毀損或嚴重減損其機能，而對人的身體、健康有重大不治或難治的重傷結果，因此不採信律師辯詞。

法院指出，當場激於義憤犯使人重傷之罪，以傷害原因由於被害人不義之行為所為激起為要件，而所謂不義行為，必須在客觀上引起公憤者才足夠。雖然施先叫林下跪在先，但尚未足以激起一般人無可容忍之憤怒，至多僅為重傷未遂的動機，否則豈非鼓勵他人以暴制暴，因此也不採信這部分辯詞。

法院指出，林與施於案發前素無仇怨，因此林持殺牛刀攻擊施，應僅是為防衛其身體、自由權利並宣洩不滿，尚難認有殺害對方的積極動機。因此，認定其是基於重傷的犯意為之，而非公訴意旨的殺人未遂。不過，林的防衛行為顯已超越必要程度，自屬防衛過當，而不得阻卻其行為之違法，依重傷未遂罪判處有期徒刑2年。