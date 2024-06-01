經過4次馬拉松式院會表決，國會改革法案通過三讀，不過綠營拋出將提釋憲，行政院也指研議依照《憲法增修條文》提起覆議。對此，立委許宇甄認為，本次行政、立法、監察院紛爭主要來自朝野不信任，賴清德總統有依照憲法院際調解的權利，但喊話屆時不應只談國會改革問題，否則就把自己做小了，不利朝野和諧。

許宇甄表示，立法院國會改革法案已完成三讀，程序上要將立院決議法律案送給行政院、總統府，若行政院認為有窒礙難行之處，可以依《憲法增修條文》第3條規定，經總統核可，於決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。立法院必須15日內作成決議，採記名投票方式進行。

許宇甄批評，目前這些程序還沒開始，但行政院、監察院都已經發文批評國民黨、民眾黨、立法院，使朝野關係緊張，不利國政運行。《憲法》第44條賦予總統院際調解的權力，但前提是總統必須超越黨派，成為團結國家的中立仲裁者，但賴清德總統個性剛愎，能否做到中立角色對朝野進行調和鼎鼐？恐怕很難達到。

許宇甄指出，行政院最近一次提出覆議案是針對2013年5月立法院通過《會計法》第99條之1修正條文，那時執政黨佔多數，全都支持覆議案，因此有通過；本次國會改革修法，行政院若提出覆議，要通過機會幾乎是0。

許宇甄認為，現階段行政、立法、監察三院的紛爭，是源於朝野間的不信任，不像是院際糾紛，賴清德若想依憲法規定邀集立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰、監察院長陳菊、司法院長許宗力、考試院長黃榮村進行院際溝通，這樣要談的不該只談國會改革修法的問題，應該將廢死釋憲爭議、警消人事不足等問題一併納入討論。若只談國會改革修法，總統就把自己做小了，也無助於解決朝野紛端，還會讓人覺得是找幫手圍剿韓國瑜，不利朝野和諧。

許宇甄呼籲賴清德，除了進行院際調解，也應該召開國是會議，或國政諮詢會談，將在野黨領袖找來聊一聊，才有助於解決目前朝野互相不信任的狀況，要當全民總統，而非綠營總統。