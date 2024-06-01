依託中國科學院昆明植物研究所（昆明植物所）建設和運行的中國西南野生生物種質資源庫，是中國第一個以野生生物種質資源保存為主的綜合保藏設施。截至2023年12月，這家中國「種子銀行」已保存野生動植物種質資源近3萬種、超30萬份，其中野生植物種子超過萬種達到近10萬份，成為目前亞洲最大的野生生物種質資源庫。

根據中新網報導，被譽為全球生物多樣性保護的「種子銀行」，經過20年的建設發展，中國「種子銀行」現已具備強大的野生植物種質資源保藏與研發能力，除有效保存野生植物種子、植物離體材料、植物DNA、大型真菌、微生物菌株、動物種質資源外，還擁有先進的種質資來源數據庫和資訊共用管理系統，以及集功能基因檢測、克隆和驗證為一體的技術體系和科研平台。

統計顯示，到2023年12月，中國西南野生生物種質資源庫已保存野生植物種子1.1萬多種、9.4萬多份；植物離體培養材料2000多種、2.7萬多份；植物總DNA共9000多種、7.1萬多份；微生物菌株2000多種、2.3萬多份；動物種質資源2000多種、9萬多份，是目前亞洲最大的野生生物種質資源庫，並與英國「千年種子庫」、挪威「斯瓦爾巴全球種子庫」等一起成為全球生物多樣性異地保護的主要設施。

另在標本館體系建設上，中國科學院昆明植物所擁有目前中國第二大植物標本館，館藏標本總量168餘萬份，其中種子植物標本127.3萬餘份、蕨類植物標本5萬餘份、苔蘚標本11萬份、大型真菌標本11.1萬份、地衣標本9萬份，也是中國收集植物門類最全的植物標本館之一。