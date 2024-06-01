伍允龍出道多年，因《九龍城寨之圍城》一舉翻紅。（羅永銘攝）

伍允龍在《九龍城寨之圍城》飾演反派王九，形象讓觀眾印象深刻。（華映娛樂提供）

港星伍允龍主演熱賣港片《九龍城寨之圍城》裡的反派「王九」爆紅，5月31日受邀來台宣傳電影，被問到他「葉問嫡傳徒孫」的真實身分，他分享在《葉問2》中，黃曉明飾演甄子丹的大徒弟黃梁，而黃梁的原型正是自己已故的詠春拳師傅黃淳樑，「拍《十月圍城》的時候，我有跟甄子丹說我師父的故事，後來也有放入電影裡。」

伍允龍幼時隨家人移民美國，會到香港拍戲的契機，是因為看了成龍早年主演的經典功夫片《醉拳》，他分享：「我以前住在美國，爸媽買了《醉拳》的錄影帶，我看了好幾次看到帶子都壞掉了，因為這件事情讓我想來香港看看。」

伍允龍入行多年拍了不少打戲，問他覺得成龍、李連杰、甄子丹等武打明星誰最厲害？他不敢得罪人笑說：「都很強。」雖選不出高低，但未來最希望能夠跟李連杰拍打戲，這是他追求的終極目標。

另伍允龍還是謝霆鋒詠春拳的師父，他說謝霆鋒打得很好，自己已經給對方1塊教練牌了，晉升教練的謝霆鋒也收了兩名徒弟。即使到現在，伍允龍跟謝霆鋒師徒倆只要碰面仍會打詠春鍊手，在任何場所碰面都會對練一下。

《九龍城寨之圍城》已確定要拍攝前傳跟續集，前傳將著重在主要演員古天樂、郭富城、任賢齊等人年輕時的故事，續集的時間軸則已無「王九」，伍允龍是否還有機會回歸演出？他說其實某次吃飯有跟導演鄭保瑞聊過這事，「導演說有機會希望能夠跟我再合作，但就不是演王九可能是別的角色。」