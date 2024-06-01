新北市教育局今邀請來自法國、美國、墨西哥、烏干達等14國35名外籍生及學伴、國際扶輪、寄宿家庭逾百人，參加「新北市112學年度五大洲外籍生華語開箱show暨歡送宴」，同時頒發「新北國際外交YA（Youth Ambassador）大使」證書予現場外籍生，返國後外籍生將擔任最佳代言人，持續協助宣傳新北文化之美，擴大跨國校園交流。

教育局表示，新北市自去年起全國首創全球跨界學校國際交流單一媒合大平台，與AIESEC國際經濟商管學生會、國際扶輪、大專院校華語文中心及家長團體等產官學民跨界合作，透過實體及線上交流，媒合五大洲近360名外籍生於校際間交流。

教育局每學年補助外籍生華語學習、遊學文化體驗及選國際學伴一起共學，提升外籍生快速融入新北在地及校園生活，新北學子不出國也能與世界做朋友。

新店高中校長陳瑛姍表示，這一年看到同學與外籍生跨越國籍的藩籬及語言隔閡，從一開始的陌生害羞，到一起用英語及華語相互學習，彼此分享成長故事和未來夢想，外籍生更積極參與校園大小活動，在校慶運動會接力賽也跟著團隊練習合作，爭取佳績，還參與校園歌唱藝能表演大秀才藝，為校園的青春活力增添了許多活力，大家都留下難忘且美好的回憶。

首次接待外籍生的鶯歌工商校長顏龍源表示，去年9月歡喜迎接來自法國的Liz（梅怡琦），也為三鶯地區迎來首位國際外籍生，學校也充滿濃濃的異國學習風情。這一年Liz分享她的家鄉法國科爾馬特色料理，可鹹可甜法式薄餅及色彩繽紛的馬卡龍，同學們也學到道地的法式料理與法國文化；今年4月Liz家人來台灣時，她還親自沖泡台灣茶讓爸媽品茶，分享茶席文化及茶道禮儀，爸媽充分感受到女兒在新北學習的喜悅！Liz也盼返國後能串起跨國兩校的友誼。

來自烏干達的泰山高中外籍生Quine（張愛玲）表示，來新北體驗文化開眼界，也品嚐到許多台灣美食，最特別又好吃的是蚵仔麵線及珍珠奶茶。Quine也到鄰近的義學國小分享烏干達禮儀文化、歌曲和美食。

Quine最難忘又驚喜的事，就是16歲生日當天，校長、老師及同學們一起為她慶生，現場以視訊和遠在烏干達的爸爸連線，一起為她祝福。她喜歡台灣、學校和home家爸媽，也希望回國後能透過視訊交流，讓班上同學與泰山高中同學認識，並學習兩國文化的特色。

教育局表示，每位外籍生都是新北最佳代言人，返國後能持續聯繫成為一輩子相互學習的國際好朋友，新北市未來將持續跨界合作，營造國際化校園，達成2030高中職校校有國際交換生與國際姊妹校的目標。