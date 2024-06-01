先嗇宮從全國各地邀請270尊神將踩街遶境祈福。（呂健豪攝）

今天6月1日是農曆4月25日，新北三重先嗇宮的神農文化祭迎來重頭戲「神農大帝出巡遶境祈福」，因今年適逢先嗇宮建宮270周年，所以廟方特地從全國各地迎來270尊神將踩街遶境祈福，並挑戰金氏世界紀錄，董事長李乾龍也發願，等到10年後的280周年，要再挑戰一次刷新紀錄，新北市副市長劉和然也代替市長侯友宜到場表達祝福，期盼活動圓滿順利。

神將隊伍綿延數公里，遶境為全國祈福。（呂健豪攝）

先嗇宮神農文化祭系列活動，今天舉行遶境祈福，由全國各地宮廟迎來的270尊神將，上午8時就在三重綜合體育場集合整隊，場面十分壯觀，這也是廟方為了慶祝今年建宮270周年立下的創舉，更要挑戰金氏世界紀錄，來自日本的官方認證官也到現場說明規則，待時間一到，在眾人鳴放起馬炮後，遶境隊伍隨即出發。

李乾龍表示，這次要挑戰華人世界規模最大的270尊神將遶境，非常難得邀請來自全國各宮廟的神將共襄盛舉，來到三重遶境為全國祈福，另外還有暌違8年再度來台的山西高平神農大帝祖廟團隊，來到新北市以宗教共同為兩岸和平祈福，相信神農大帝會保佑兩岸和平、共存共榮，另外他也發願，等到280周年時，自己已經86歲，屆時要再次挑戰世界紀錄。

劉和然則表示，這次先嗇宮除了代表台灣挑戰世界紀錄之外，遶境祈福不僅為三重祈福，更為全國祈福，同時以感謝廟方不僅在文化活動或古蹟保存都做得很好之外，平日更是照顧地方弱勢團體，對國中小、高中也贊助許多獎學金，對地方貢獻不遺餘力，防疫期間也提供很大的幫助，所以代表市長侯友宜前來，祝福活動圓滿順利成功。

民政局說明，神將台語又稱為「大仙尪仔」，是台灣廟會中常見的陣頭，其型態為一人藏身在超過3公尺高的神偶，以肩扛抬，行進或拜廟時大幅晃動雙手，並踩踏七星步、三川步等陣式，以顯示神將的威嚴。不同的神明會搭配不同的神將，一般常見組合如媽祖搭配千里眼及順風耳將軍，城隍爺搭配范謝二將軍，而先嗇宮神將會則是由採藥童子安明瑞、安明童，作為神農大帝的駕前神將。

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