濁幹線灌溉正滿100年，今隆重祭祀後開啟一年一度引水灌溉。（周麗蘭攝）

興設於1920年的濁幹線灌溉系統，每年6月1日起從濁水溪取水灌溉雲林、嘉義一帶3萬4500公頃農田，今年通水剛好滿100年，農田水利署雲林管理處今（1日）舉行隆重祭祀典禮後，打開濁幹線第2號進水口的水門，開始引水灌溉雲林農田至年底。

日本水利技師八田與一於100年前率領台、日工程師興建完成濁幹線灌溉系統，自1924年通水至今，灌溉雲林3萬4500公頃的農地，最遠達北港鎮、水林鄉，末端與烏山頭水庫相通。

濁幹線從林內鄉2號進水口輔助引入濁水溪。（周麗蘭攝）

重興水源工作站長林福人開水門。（周麗蘭攝）

濁水溪北岸的彰化縣因水利設施開發較雲林早，一期稻作成長逢枯水期，由彰化優先取得水權；二期稻作耕作期灌溉水權才輪到雲林，每年6月1日農水署雲林管理處前身的雲林農田水利會開始從集集攔河堰南岸聯絡渠道導入溪水，2、3號進水口輔助取水，水權期限至每年12月25日，26日停水。

為慶祝濁幹線灌溉100年，農水署雲林管理處1日在取水口旁隆重舉行濁幹線百年大圳通水典禮，由管理處長林國華擔任主祭，慎重獻酒給水神後，開啟濁幹線2號進水口水門。

從濁水溪引進的原水經過分水工再供應濁幹線、濁水發電廠、工業用水等用途，堪稱水資源有效利用的典範。

雲林管理處表示，引水量視灌區實際需求，而非定量引水，目前自集集攔河堰南岸聯絡渠道引水的用量還充足。

農水署蔡昇甫署長表示，感念濁幹線百年來對於農業發展的貢獻以及感謝用心維護濁幹線的水利人員，期待此一活動帶給小朋友教育意義，更是對於農田水利人員最大的鼓勵。

他表示，農田水利署自2020年10月成立以來，全長33公里的濁幹線有17.5公里因欠缺經費年久未能改善，目前都在改善中，預估年底全線就都能改善完成。