張靜汶與理想混蛋合作新歌。（壹日音樂提供）

張靜汶與理想混蛋合作新歌。（壹日音樂提供）

〈我愛我〉由馬來西亞歌手張靜汶（Jasmine）與夯團理想混蛋共同創作，透過這首歌告訴聽眾：「人總是在成長的路途中小心翼翼的去迎合他人對自己的期待，久而久之就忘了自己原本的色彩。每個人的靈魂都是一塊純白的畫布，雖然不完美，但依然被五彩斑斕的人格特色塗滿，形成一幅獨一無二的自己。」

提到這次與理想混蛋合作，Jasmine表示當初和唱片公司團隊透露自己想和他們合作的意願，沒想到老闆聽了之後便默默發出e-Mail邀請，結果願望竟然實現了，「我一直都很欣賞他們，一直有在聽他們的歌曲，對我來說他們的音樂展現了生活中的美好，似乎能夠在他們的音樂中找到一點生活的希望與動力。當時想要找一組樂團來合作一首歌，我大膽地提議找理想混蛋合作，但其實當時沒想過這個願望會成真，這也算是我生命裡一件很美好的事情」。

此外，理想混蛋到馬來西亞演出時雙方也相約共進晚餐，張靜汶還帶他們到吉隆坡的「金三角」逛逛，吉他手阿哲和鼓手Look都嘗試了土耳其冰淇淋，過程中阿哲為了去接老闆手中的冰淇淋還不小心撞到了額頭，發出了巨響，嚇壞大家。

而張靜汶來台灣拍攝MV行程結束後，理想混蛋則帶對方到他們的「秘密基地」大王阿姨的早餐店（大王漢寶殿）吃早餐，「阿姨的料理很對我的胃口以外還非常有個性，會為她的音樂人朋友們留下專屬位置，而我也很幸運的被阿姨納入好朋友專屬座位的名單中啦」。張靜汶9日將於台北市「Remember Me_記得我．Café」舉辦小型演唱會，免費入場。