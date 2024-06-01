立法院日前三讀通過國會改革法案，其中藐視國會罪引發討論，花蓮、桃園、台北等縣市議會也都有議員呼籲要制定「藐視議會罪」。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，若民進黨縣市議員要挪用藐視議會罪，「遍地烽火最後可能燒到自己或卓榮泰」，因地方自治條例需報經行政院核定，但卓榮泰自己覆議國會改革法案，自家議員又抄襲同版本修改議會自治條例，「你要卓榮泰是核定還是不核定？」

立法院國會改革法案引發廣泛討論，花蓮縣議會無黨籍政團聯盟日前要求訂定「藐視議會罪」，縣長徐榛蔚未簽名僅說「尊重議會」；基隆市議會民進黨團也逼問市長是否支持藐視議會罪，謝國樑回應「當然可以」；台中市議會也有民進黨議員問市長，是否支持藐視議會罪，盧秀燕表示「會全力配合」；而台北市議會也有綠營議員連嗆市長蔣萬安藐視議會，蔣市府雖尊重議會制定藐視議會法，但也質疑民進黨反對藐視國會卻提藐視議會的立場。

國民黨台北市議員游淑慧昨在臉書發文，民進黨嗆要烽火遍地，各個議會要提藐視議會罪、議會聽證權，要用國民黨版本對付國民黨的縣市長，「嗆我不要雙標，不能反對，說完還輕佻的看我一眼，好像我會瑟瑟發抖一樣」，坦白說，若國民黨國會改革版本這麼受民進黨議員的歡迎，要民進黨立委和青鳥活動的群眾，情何以堪。

對於民進黨議員想把國民黨版本拿到議會使用，游淑慧酸說，不用付版權費，但起碼說聲「謝謝，借用一下」，她也會回答「你們比民進黨立委識貨多了」，她自己作為議員，不會反對強化議會的監督權、立法權，所以也不懂民進黨立委為何要自宮。

游淑慧也指出，有些不精光的民進黨議員可能不知道，「遍地烽火最後可能燒到自己或卓榮泰」，因為議會通過的自治條例不是當然生效，還需報經行政院長核定，如果卓榮泰自己帶頭覆議立法院的國會改革法案，民進黨議員又遍地抄襲國民黨立院版本，來修改議會的自治條例，那報到行政院後，「要卓榮泰是核定還是不核定？」一方面自己提釋憲反對，一方面還要收拾同黨議員雪片來的修法。

游淑慧也嘲諷，「當賴清德、卓榮泰和柯建銘看到國民黨的國會改革版本，被民進黨議員到處引用、發揚光大，會想哭吧？難不成要他們要拍拍手：不能藐視議會、但可以藐視國會？」