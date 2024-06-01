最近有不少台灣年輕人愛用大陸流行語，一名網友分享，班上一位漂亮的女同學，經常使用各種大陸用語，包括屏幕、正能量和yyds等，讓他覺得很奇怪，也引起兩派人大戰，年長的台灣網友驚呼「突然看不懂中文」，但也有網友認為用大陸流行語能更貼切的描述某些事情。

一名網友在Dcard上分享，班上有一位很漂亮的女同學，每次開口講話都會迸出很多大陸用語，像是屏幕、打印、無語、正能量和yyds等，最扯的是「卡住」，在台灣中文的發音應為「ㄎㄚˇ」住，但這位同學老是說「ㄑㄧㄚˇ」住，讓他覺得很奇怪。

貼文引起網友討論，不少老一輩的網友驚呼，看了原PO舉的幾個例子，發現自己看不懂中文了。而大陸用語的「屏幕」翻成台灣中文就是「螢幕」；打印是「影印」；無語是「無言」；正能量則是指健康樂觀、積極向上的動力和情感；至於yyds則是永遠的神的拼音縮寫。

有一部分的網友認為兩岸用語有差異，但也有很多相似之處，加上現在網路無國界，各式各樣的流行語在年輕人之間流傳，且人人都有言論自由，有人講話喜歡中英文夾雜，有些人喜歡用大陸用語，這些都是個人自由。

另有網友吐槽說，有些詞語在台灣的中文就是很難找到對應的字眼，包括閨蜜、正能量和內卷等等，用大陸用語就可以貼切的形容，為啥不能用？