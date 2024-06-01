隨著科技的進步以及網路快速傳遞的特性，性別暴力的案件以更多元、數位的方式出現，新北市婦幼警察隊與藝人高怡平、黃小柔及媒體人戴志揚、淡江大學副教授洪英正老師等人，錄製節目討論性影像犯罪手法及被害年齡層。婦幼隊提醒，網路犯罪案件層出不窮，希望藉由多方宣導走入社區，使犯罪預防宣導成效向下扎根。

性別暴力的案件漸趨多元，舉凡網友間視訊、直播、網愛、私密照交換遊戲點數、夫妻伴侶間的性私密影像遭盜用、外流，都顯示當今的犯罪模式已經不同於以往，性私密影像一旦PO上網或是上傳雲端，對被害人來說都是不可抹滅的傷害。

婦幼隊分析，一般人普遍認為性影像之被害人應為女性，然實際上男性被害人占41％，主要原因為詐欺集團利用部分男性欠缺社交能力，喬裝女子利用網路結識異性男子，攀談一段時間後要求男子傳送性影像抑或視訊裸聊後側錄性影像，再據以恐嚇倘不交付一定金額或遊戲點數，將散布性影像。

另分析被害年齡，兒少性剝削及妨害性隱私之被害人以18歲以下之未成年人為最多（占31％）、18至24歲次之（占24％），主要原因為學生族群，使用網路時間較多，易遭網路交友側錄性影像，或年輕族群欠缺身體自主權意識，交往期間雙方合意拍攝性影像，分手後由愛生恨而恐嚇散布。

希望藉此讓民眾了解數位性暴力案件的嚴重性與迫切性，並加強宣導降低民眾受害機會，提升網路交友及家庭暴力自我保護等婦幼人身安全觀念。

婦幼隊提醒，網路犯罪案件層出不窮，希望藉由多方宣導走入社區，將反詐騙知能拓展到不同族群，使犯罪預防宣導成效向下扎根、向外擴散，減少性影像犯罪及衍生的詐欺案件發生率。

婦幼隊說，性私密影像外流不是被害人的錯，遭逢案件要勇於求助，發現性私密影像外流秉持四大原則：不點閱、不下載、不分享、不譴責被害人，切勿姑息容忍，儘速報警處理，接獲可疑的訊息或電話，可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以維自身權益。

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