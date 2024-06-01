大陸6月1日起多項新規上路，包含實施《中華人民共和國糧食安全保障法》，對節糧減損的重點領域和環節做出制度性規範，若在糧食緊急狀態發生時，不服從政府統一指揮和調度可罰款金額最高200萬元（人民幣，下同），以及如財政部推出全新政府採購方式等新規。

另為便利民眾辦理存款繼承，大陸國家金融監管總局等制定了《關於優化已故存款人小額存款提取有關要求的通知》，取消過去第一順序繼承人、公證遺囑指定的繼承人或受遺贈人提取已故存款人1萬元以內存款的公證要求。，並從6月起將已故存款人小額存款簡化提取的帳戶限額統一提高至5萬元。

而在《糧食安全保障法》方面，內容包含設定法律責任，明確政府及其部門節糧減損責任來實現主食「絕對自給自足」，降低對海外採購的依賴。主要涉及範圍包括耕地保護、糧食生產、糧食儲備、糧食流通、糧食加工、糧食應急、糧食節約、監督管理及法律責任等面向。

該法條更指出，若在糧食緊急狀態發生時，不服從政府統一指揮和調度，視情節輕重，對單位的罰款金額為2萬到200萬之間、對個人的罰款金額為人民幣2000元到20萬元不等。

此外，大陸財政部也制定發布《政府採購合作創新採購方式管理暫行辦法》，的上路。在合作創新採購方式下，採購人可以邀請供應商合作研發，共擔研發風險，並按研發合約約定的數量或者金額購買研發成功的創新產品。