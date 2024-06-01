由陳運棟文教基金會所舉辦的第一屆客語演說比賽，1日在頭份市信義國小舉行。（謝明俊攝）

曾獲客家終身貢獻獎的苗栗縣客家大老陳運棟，去年8月辭世，陳運棟生前全力推動客家文化，原本規畫以自己的文教基金會舉辦小學生客語演說比賽，但因逢疫情作罷，為了完成陳運棟遺願，基金會執行長陳運棟長子陳晟康出面啟動，獲得苗栗縣長鍾東錦全力支持，1日在頭份市信義國小舉辦首屆比賽，期望能將說客語習慣深植小朋友心中。

由陳運棟文教基金會所舉辦的第一屆客語演說比賽，1日在頭份市信義國小舉行，陳運棟的長子陳晟康完成父親遺願。（謝明俊攝）

陳運棟校長1933年生於頭份書香世家，從高祖父陳春龍到陳運棟，陳家五代以教育為業，陳運棟19歲自新竹師範畢業，擔任國小教師，後來到頭份市大成中學任教，1999年在校長任內退休，獻身杏壇30多年，作育英才無數，包括縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌和行政院中部辦公室執行長徐定禎，都是他在大成中學時期的學生。陳運棟並從1991年起連任2屆國大代表。

陳運棟於1978年出版的《客家人》一書，成為研究客家必備的經典巨作，他長期投入台灣客家文史探討，相關著書超過40本、發表文章多達160餘篇，曾獲第4屆客家台灣文化獎，也曾榮獲客委會「第4屆客家貢獻獎終身成就獎」得主，他是國史館台灣文獻館第1屆「傑出台灣文獻獎」得主之一，可說是苗栗之光。

由陳運棟文教基金會所舉辦的第一屆客語演說比賽，1日在頭份市信義國小舉行，信義國小校長鍾瑞蓉也是陳運棟的姻親。（謝明俊攝）

陳運棟生前成立陳運棟文教基金會，持續捐助苗栗杏壇，2019年，陳運棟有意要在舉辦國小客語演說比賽，但卻因遭逢新冠疫情而作罷，陳運棟後不幸於去年8月辭世，過世前仍念念不忘此事，陳運棟長子也是眼科名醫陳晟康為了完成父親遺願，經與苗栗縣長鍾東錦商討後，獲得鍾東錦全力支持，並委由頭份市信義國小承辦第一屆賽事。

由陳運棟文教基金會所舉辦的第一屆客語演說比賽，1日在頭份市信義國小舉行，苗栗縣長鍾東錦曾是陳運棟的學生，特別到場致意。（謝明俊攝）

1日上午比賽登場，10多所國中小學校長陪同學生同來共襄盛舉，鍾東錦特地到場致辭，希望客語能走入每個客家家庭生活，由小朋友們回家帶領父母親說客語，同時，縣府也鼓勵縣內各級學校師長們也踴躍參加客語檢定，讓苗栗縣推動客語成績更上一層樓，拿下特優。