美日韓三方次長級對話於5月31日召開，三方延續去年大衛營精神，再次重申三邊合作的重要性，會後發布的聯合聲明也提及台海和平穩定的重要性。對此，外交部表示感謝，同時直指中共軍事恫嚇已引起國際關注，並歡迎國際社會持續關注台海和平穩定。

本次次長級會議聲明中指出，美日韓三方再次重申維持台海和平穩定的重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。三方對台基本立場並無變化，並呼籲透過和平方式解決兩岸分歧。

外交部對此表示，對於美日韓三國繼去年8月三方元首峰會後，再次公開重申支持台海和平與穩定，以及反對片面改變區域現狀的堅定立場表達誠摯歡迎與感謝。

外交部批評，中共近來以民主國家正常且例行的民主程序作為藉口，進行軍事施壓及發表各式恫嚇言論，對區域安全及以規則為基礎的國際秩序構成嚴峻挑戰，已引發國際社會高度關切。

外交部歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美日韓及所有理念相近夥伴攜手合作，促進區域和平、穩定與繁榮，並持續在國際發展議題上貢獻己力。