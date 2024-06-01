藍白立委提案修正《老人福利法》，盼由中央支應65歲以上長者保費，並設置排富條件，只補助綜合所得稅率未達20％者。健保署長石崇良估算，若補助長者保費，門檻設定在中低收，健保基金將短少18億，但若依委員提案的20％來計算，則會短少400億，相當於半個月安全準備金。若通過，保費將面臨調漲風險。如此一來，受薪族群不僅要多繳保費，且政府公務預算也來自稅收，這群人形同被剝兩層皮。

立院30日針對《老人福利法》修正案進行審查，藍白立委都提案補長者保費，認為目前各地方縣市財政狀況不一，有的縣市補保費，有的縣市則沒有，基於憲法平權概念，不應因居住地不同而享有不同待遇。由於衛福部長邱泰源當時仍在日內瓦，相關法案留待擇日再議。

《健保法》第3條規定。政府每年度負擔本保險之總經費，不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額之36％。石崇良於日內瓦返台後針對補保費一事表示，若長者保費由政府補助，就會計入36％之中，政府挹注健保基金的金額將減少，導致健保基金短少。

隨著長者人口越來越多，石崇良預估，越往後面，保費收入減少越來越多，加上醫療使用增加，就會導致費率往上調，加劇年輕世代的負擔，會引起世代公平性問題。更何況，政府負擔的來源也是稅收，稅收也是這一批人在繳，就像「一隻鵝被拔兩次毛」。

健保署以去年統計資料試算，若要補助65歲以上長者保費，門檻設定在中低收入者，預計健保基金會短少18億元。若依照委員提案內容，補助綜合稅率未達20％者，則會令健保基金短少400億之多。

石崇良表示，一個月的安全準備金約介於650～700億之間，400億約莫等於半個月安全準備金。若補長者保費，將對財務產生衝擊，費率也會面臨調漲風險，但因總額成長率尚未出爐，還無法試算得漲到多少才夠。