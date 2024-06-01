立法院院會日前審查國會改革法案，歷經四回合表決大戰後才三讀通過，而這四次院會都「防守」在主席韓國瑜旁的國民黨立委楊瓊瓔則是透露，這四天與韓國瑜有了很好的默契，10分鐘遞一次普洱茶、10分鐘再遞一口咖啡，讓院長不至於太疲倦。
據《ETtoday新聞雲》報導，資深的楊瓊瓔提到，因平常對人和氣，且較為資深，站在韓旁邊，綠委應該不會太不禮貌，因此主動就站在韓身邊，並協助幫忙整理韓念過的資料。
楊瓊瓔更透露，雖然韓國瑜在主席台上沒有過多的表情，但是只要看到台下一有衝突，馬上問她底下的狀況，包括請她幫忙聯絡議事人員上前關心受傷立委，還有像是28日立委羅智強被邱議瑩打臉時也馬上問過程。
在審理國會改革法案過程，楊瓊瓔發現韓國瑜常常為了專注意識，都沒有進食、喝水，因此也三不五時提醒韓要喝水，兩人也有了默契，約10分鐘就會遞上普洱茶，或是遞上咖啡與普洱茶讓院長交替飲用。
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