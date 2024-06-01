狄鶯、孫鵬獨子孫安佐5月31日爆出在泰國吸食大麻後做出擅闖民宅、裸露下體等詭異行徑，遭到住戶報警處理。未料今（1日）延伸出案外案，讓狄鶯忍無可忍地表示想與孫鵬離婚，不想再與孫家人有交集。

根據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯指出孫鵬姊姊看到她從泰國帶回孫安佐時，嚇到叫製作人兒子陳柏成（仔仔）趕緊接她離開孫鵬家，她不滿陳柏成見到她時連聲舅媽都沒喊就快速離開，「安佐平時都喊他哥哥耶，真的薄情寡義。」

心寒又生氣的狄鶯，直接點名大姑兒子陳柏成是她最恨的孫家人，「他開的車是我老公送的，還引薦他進圈內，後來常找我跟安佐去上他的做菜節目，利用我們時淋漓盡致。我也不想委屈自己，大家都在傷害我兒子，我只好實話實說。」

對於狄鶯的指控，曾製作《鴻門家宴》的執行製作人陳柏成今反擊：「其實沒什麼好回應的耶，因為都是子虛烏有的情緒發言，如果再進一步胡說八道，我這邊會走法律途徑。」