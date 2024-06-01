警方將賴嫌依竊盜罪嫌送辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市63歲賴姓男子，5月16日在松山車站內的商場下手行竊，信義警分局五分埔派出所接獲報案，調閱監視器畫面鎖定賴嫌時，日前又接獲該商場來電，表示賴嫌又在店內故技重施，警方立即派遣線上警力馳赴現場，成功逮獲賴嫌，並在他身上起獲從信義、南港區一帶各處商場竊取而來的大量贓物。

賴嫌前次犯案後，即遭該商場店員鎖定，一見到他再度上門便緊盯不放，果然當場目擊他再度下手行竊的過程，並隨即報警。

警方除當場在賴嫌身上起獲在商場竊取的2件衣服及墨水4個，另起獲他在家樂福、UNIQLO 竊取的各項贓物，小至襪子、杯子，大至玉子燒鍋及手提音響，贓物總數達26項之多，種類更是五花八門，無所不偷，受害商家遍及信義、南港區一帶，但賴嫌卻始終不肯說出行竊的動機與目的。

警方除依法查扣各項贓物外，也逐一聯繫各受害商家到場發還，部分商家更是在警方通知時，才驚覺商品遭竊，警方不排除還有更多商家受害，正持續擴大追查，全案訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。