針對京華城容積獎勵爭議，台北市議會日前組成跨黨團的專案調查小組，5月31日的會議中也決議，將邀請時任台北市長、現任民眾黨主席柯文哲與會說明。不過柯1日上午受訪時，要求調查小組可以上網公開調查內容，「在這情形之下將問題列出來，我們可以回答。」也讓調查小組召集人、國民黨議員游淑慧怒批「直球對決說明自己的爛攤子，有多難？」

針對議會專案調查小組將邀請與會，柯文哲1日受訪時表示，從頭到尾他的態度都一樣，就是公開所有會議記錄與音檔，且調查小組也可以公開調查內容到網路上，並且在這情形之下將問題列出來，他們可以回答。

不過此番說法讓游淑慧相當不滿，並舉例甫上任的總統賴清德都表態願意去國會，最多針對「只說不答」或「即問即答」的方式有意見，「但柯前市長卻只願意上網回答，直球對決說明自己的爛攤子，有多難？」

游淑慧強調，調查小組也有民眾黨議員，每次開會的逐字稿他應該都有拿回黨中央，而議會和監察院對京華城案的質疑問題，大概都講了3個月吧。「這就像考試資料、可能考題都提供，現場還能Open Book；結果他連考場都不敢來；要求提供考卷，好讓他請人先幫忙擬好答案來做答嗎？」

游淑慧說，如果柯文哲希望透明公開，他到議會的訪談，小組可以全程開放媒體且直播，況且議會的專案小組的設置辦法和目的，其實類似民眾黨支持的立法院調查權，柯前市長和柯主席顯然兩套標準。

游淑慧質疑，難不成未來立法院若想要調查進口雞蛋案子，邀請陳吉仲來聽證，而陳吉仲跟立法院說：把問題放到網路上，他會回答。「我想國昌委員和民眾黨應該會說：太離譜了。」她強調，現在立法院有法源可以處罰這種擺爛的卸任官員，但北市議會沒有，「如果柯前市長決定繼續自說自話，我們只能自認倒霉，遇到一個闖了禍不認帳的前市長。」