陳美妃兒子打警員頭部又抓衣領。（民眾提供）

陳美妃辱罵警員，見兒子襲警後要被逮捕送辦，竟下跪不斷阻止警方。（民眾提供）

陳美妃罵警後，見兒子襲警被逮捕送辦，要求要與兒子同車坐一起。（民眾提供）

曾在2022年、2023年參選台中市長、總統的陳美妃，昨（5月31日）傳出疑似因叫外賣引起糾紛辱罵社區保全以及警察是垃圾，其子更出拳巴頭，倆人情緒失控，待警方將其子帶走，陳美妃還突下跪求情，警方最後依妨害公務等罪嫌將倆人送辦。

陳美妃2022年參選台中市長，2023年連署參選總統，今年（2024年）再推女兒選立委都失敗，共被沒收270萬保證金，每次參選都引發熱議，也因此獲得「台中超狂媽媽」封號；其1家居住在北屯區1社區大樓，昨晚傳出陳美妃及其兒子失常對社區保全辱罵，連前來調解的員警都被襲擊。

據了解，陳美妃疑似要求社區保全開逃生門讓外送員送餐上樓被拒，因而與保全發生爭執，接著就拿雨傘打保全，警方獲報到場處理，陳美妃又與警方發生爭吵，要求現場報案作筆錄，並辱罵警方是垃圾警察，警方趨前制止時，陳的兒子竟動手打警員頭部、抓衣領，當場被以現行犯逮捕，陳美妃為阻止兒子被帶走，又下跪求情。

陳美妃眼見兒子要被逮捕帶走，下跪求情不成，見其子被帶上警車，她又上前阻止說要一同坐車，陳美妃女兒見狀更擋在警車門前，最後警方大聲喝斥，母子倆才願屈服上警車。

台中市警五分局證實，5月31日21時50分許接獲報案，指稱北屯區陳平1街某社區管理室發生爭吵糾紛案件，經派員了解也發生辱警、襲警情事，員警即依妨害公務、妨害名譽現行犯將倆人逮捕移送偵辦。