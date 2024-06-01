台中市大安區農會於6月1日在大安港媽祖文化園區舉行「大安飛天豬ANNO節暨農畜產品推廣活動」，推動大安區「安農五寶」包含飛天豬、大安溪芋、大安蔥、酒莊、安泉米等，極具特色的地方農特產，並邀在地青農與產銷班參與展售在地農作物；另為挺花蓮、助農民，現場也販售花蓮農特產品，吸引大批民眾參觀選購。

大安區農會規畫「飛天豬彩繪扇子」DIY活動，提供象徵在地產業品牌的飛天豬家族荷葉扇，有飛天豬ANNO、女友ANNADA、安安哥及粉葱妹等圖案，讓參與孩童透過活動，認識在地產業品牌，並透過與食物生產者的交流，學習珍惜糧食，讓食農教育向下扎根。

農業局指出，大安區農會長期推廣在地產業，建立「大安蔥」團體標章品牌行銷通路，宣傳「吃在地、食當季」理念。活動現場有運用在地生產、具特有蔥辛香味的大安蔥，結合在地優良食材開發的青蔥麵、青蔥香腸、大安蔥肉水餃等多元產品供民眾選購。

活動現場並安排在地食材烹調，提供民眾品嚐體驗，藉由產地到餐桌的食農教育，推廣正確的飲食觀念與地產地消重要性，深化消費大眾對於台中市大安區特有在地食材的印象，鼓勵民眾多選購在地優質農特產品。