民進黨前立委趙天麟去年被爆與與大陸籍女子交往甚密，不少親密交往照片也曝光，12年的立委生涯因桃色風波告終。「軍工股」榮剛（5009）日前公布，趙天麟獲選為公司獨立董事，引發討論。國民黨立委王鴻薇大酸，榮剛在大陸浙江、廣州、西安等地有子公司，趙天麟因「不分晝夜的兩岸交流」經歷被看上，適才適所。

王鴻薇昨在臉書發文指出，民進黨前立委卸任後，都有令人稱羨的安排，除了進入黨、政、軍、國營企業和公股銀行，還有民營企業，趙天麟也不例外。如台鋼集團子公司榮剛材料，於29日舉行股東會，宣布公司補選趙天麟接任獨董。

王鴻薇指出，榮剛是著名的「軍工股」，其訂單主要是各國的國防單位，或其他大型國防軍火公司。不只如此，榮剛在中國大陸多地如天津、浙江、廣州和西安還有子公司。

王鴻薇大酸，這項任務對趙天麟來說，真是適才適所，不只是他過去在立法院外交及國防委員會經歷，更因「不分晝夜的兩岸交流經歷」被看中，獲選擔任獨董。果然證明網路上對民進黨人的評論：抗中是工作，親中才是生活。

趙天麟出任榮剛獨董的消息在網路上引發一波討論，不少網友也拿過去的醜聞大酸。對此，趙天麟昨在個人臉書分享旅遊心得，提到他與友人小酌時聊到了新的工作，「謝謝許多的祝福，對於批評指教也心存感謝，會當作更高的標準自我要求，一起為更好的台灣加油。」