今天活動分別40公里挑戰組、15公里休閒組路線，吸引來自各地共107位騎士參加。（雲嘉南管理處提供／張毓翎台南傳真）

響應6月3日世界自行車日，雲嘉南濱海國家風景區管理處1日在台南北門遊客中心舉辦騎自行車活動，分別40公里挑戰組、15公里休閒組路線，吸引來自各地共107位騎士參加，不少企業也號召員工一起來騎乘。

全台多元自行車路線中，位於雲嘉南濱海的有「嘉義糖鐵－夕鹽段」和「台江段」兩條，本次世界自行車日響應活動，將這2條路線串聯起來，夕鹽段沿途可以看鹽田、潟湖、溼地與鳥類生態，另在台江段龍山漁港，可以搭船烤蚵遊台江內海。

今天參加民眾自北門遊客中心出發，分2個組別，1組是挑戰組全長40公里，從北門遊客中心出發，經夕鹽段自行車道，再到台江段的龍山漁港後，返回北門遊客中心；另外1組休閒組則是由北門遊客中心出發，沿經過水晶教堂、三寮灣東隆宮再到馬沙溝彩繪村後折返回北門遊客中心，全長約15公里。

雲嘉南管理處表示，此活動結合集章抽獎及文蛤福袋手作DIY，沿途前往水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、馬沙溝彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田、七股龍山宮、七股遊客中心等多處特色景點集章戳，民眾騎乘結束後參加抽獎，總計有20個大小不同獎項，讓車友們既能運動，又有機會帶走大獎。

鐵人三項國手王威凱今天也親自出席這場活動，他鼓勵每個人都要有環保意識，並且付諸實行，就能成為一股風潮，推動台灣的綠色永續旅遊。